Comissão mista discute reforma tributária com confederações do setor produtivo

A Comissão Mista da Reforma Tributária realiza nesta quinta-feira (27), a partir das 10 horas, videoconferência com cinco confederações patronais de setores da economia nacional.

O colegiado analisa três propostas em análise no Congresso Nacional:

– a PEC 110/19, que acaba com nove tributos e cria dois impostos, um sobre bens e serviços (IBS), nos moldes dos impostos sobre valor agregado cobrados na maioria dos países desenvolvidos; e um imposto específico sobre alguns bens e serviços. A proposta está no Senado;

– a PEC 45/19, que acaba com cinco tributos e também cria os impostos sobre bens e serviço, como a proposta dos senadores. Essa PEC está na Câmara; e

– o Projeto de Lei 3887/20, do Executivo, que cria a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), com alíquota de 12%, em substituição ao Programa de Integração Social (PIS) e à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (Cofins). Essa proposta também está na Câmara.

Convidados

Foram convidados para debater o assunto:

– presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária (CNA), João Martins da Silva Junior;

– presidente da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), José Roberto Tadros;

– presidente da Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização (CNSeg), Márcio Coriolano;

– presidente da Confederação Nacional das Cooperativas (CNCoop), Márcio Lopes de Freitas; e

– presidente da Confederação Nacional das Instituições Financeiras (CNF), Sérgio Agapito Lires Rial.

A comissão é presidida pelo senador Roberto Rocha (PSDB-MA) e tem como relator o deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

(*)com informação da Agência Câmara de Notícias