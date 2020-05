Comissões da AL aprovam reunião sobre denúncia envolvendo atestados falsos

As comissões de Orçamento, Finanças e Tributação (COFT) e de Trabalho, Administração e Serviço Público (CTASP) aprovaram, em reunião remota conjunta realizada na manhã desta quinta-feira (14/05), requerimento da deputada Augusta Brito (PCdoB) e do deputado Guilherme Landim (PDT), subscrito por Jeová Mota (PDT) e Evandro Leitão (PDT), solicitando reunião virtual com o Sindicato dos Médicos do Ceará.

Os parlamentares querem que a entidade esclareça na Casa denúncias que o sindicato estaria recebendo dando conta de que médicos estariam sendo pressionados pelo Governo do Estado a assinar atestados de óbito falsos, indicando mortes por suspeita de Covid-19. Também foi aprovado projeto de lei do Tribunal de Contas do Estado (TCE/CE).

Durante a reunião, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado José Sarto (PDT), comunicou que a AL está protocolando, via sua Procuradoria Jurídica, pedido junto ao Ministério Público Estadual (MP/CE) para ter acesso à peça jurídica apresentada pelo sindicato ao MP em que a entidade sindical pede apuração dessas supostas denúncias. Segundo José Sarto, o Legislativo quer saber “quem denunciou e quem cedeu à ordem de assinar atestado de óbito falso, porque isso é crime”.

O requerimento aprovado na comissão pontua que, com base em informações divulgadas em redes sociais, foi noticiado, em jornal de grande circulação no estado, que “médicos estariam sendo pressionados a classificar mortes como suspeitas do novo coronavírus”.

O requerimento também aponta que, segundo informação disponibilizada no site do Sindicato dos Médicos do Ceará, a entidade vem recebendo denúncias de que os profissionais estariam sendo pressionados a atestar o resultado dos óbitos como “suspeita de Covid-19”, sem que se façam quaisquer exames mais precisos. E ainda que o “modus operandi” da prática delitiva das ameaças varia em sua forma, sendo o cometimento de algumas de forma explícita e outras veladas.

(*) Com informações da Assessoria de Comunicação da Assembleia Legislativa