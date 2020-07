Coronavírus: comitê de enfrentamento à crise no Ceará se reúne nesta sexta para definir novas ações

Com os casos de coronavírus se estabilizando em Fortaleza e em outros municípios cearenses, novas medidas estão sendo implantadas semanalmente pelo Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia. A equipe se reúne nesta sexta-feira (31), para tomar novas ações que passam a valer a partir da próxima segunda-feira (3), como anunciou o governador do Ceará Camilo Santana.

Em cada reunião, o comitê avalia e define as medidas adotadas nos decretos estaduais. Fortaleza está na fase quatro do plano de retomada da economia e o comércio, bares e restaurantes, barracas de praia, transporte interestadual de passageiros e academias podem reabrir com alguns cuidados e restrições.

O que ainda não teve retorno, foram as aulas presenciais, eventos e festas, além dos cinemas. A expectativa é que na reunião desta sexta-feira, o comitê avalie a situação do estado em relação a pandemia e defina novas datas para voltas das atividades educacionais e de eventos que geram aglomerações e shows.

Já no interior do Estado, a situação ainda exige atenção. A macrorregião do Cariri permanece na Fase de Transição da Economia, por conta dos indicadores de saúde que estão em alerta.

O Ceará tem, ao todo, 171.565 casos confirmados de coronavírus, 7.664 mortes em decorrência da doença e 143.959 pacientes recuperados.

Veja os dados no IntegrSus.