Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus faz primeira reunião após confirmação de casos no Ceará

Após a confirmação de três casos do Covid-19 no Ceará, o Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus se reunirá pela primeira vez nesta segunda-feira (16), às 14h, para discutir o assunto. O encontro acontece no Palácio da Abolição, sede do Governo do Estado.

O reunião será conduzida a portas fechadas. Ao fim da conferência, o secretário da Saúde do Estado, Carlos Roberto Martins, o “doutor Cabeto”, deve se pronunciar acerca dos casos confirmados.

No último domingo (15), o governador Camilo Santana realizou um encontro com um grupo de médicos epidemiologistas para debater as ações realizadas em todo o Estado.

O gestor se reuniu, no mesmo dia, com o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Washington Araújo, com o procurador-geral de Justiça, Manuel Pinheiro, e o prefeito Roberto Cláudio para avaliar as ações de prevenção e combate ao coronavírus no Ceará.

O comitê foi instituído no dia 13 de março, conforme publicação do Diário Oficial daquele dia. Fazem parte do grupo, além da Secretaria da Saúde, a Casa Civil; a Secretaria da Educação; a Segurança Pública e Defesa Social; a Secretaria da Administração Penitenciária; a Secretaria de Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos.

O Ceará tem três casos confirmados do novo coronavírus. Os três pacientes que testaram positivo para o Covid-19 viajaram e retornaram recentemente do exterior.

No novo balanço do Ministério da Saúde, divulgado neste domingo (15), o Brasil tinha 200 casos confirmados da doença. Além disso, 1.913 casos são suspeitos e 1.486 foram descartados.

Os três casos confirmados pela Secretaria da Saúde do Ceará ainda não constam no balanço oficial do Ministério da Saúde.

Em nota, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) informou que “dois estão internados em um hospital particular na capital e outro, em isolamento domiciliar”. O quadro clínico dos pacientes, neste momento, não é grave.

Com a confirmação dos casos, o número de suspeitas no Ceará cai de 87 para 84. Os dados são do boletim mais recente da Sesa, divulgado ontem (15). Ao todo, foram 173 notificações e 86 casos descartados.

Os pacientes em investigação residem em Aquiraz, Caucaia, Camocim, Crato, Eusébio, Fortaleza, Itapipoca, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Massapê, Quixadá, Quixeramobim, Sobral, Tamboril e Tauá.

