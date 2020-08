Com destaque para compras à distância, uso de cartões aumentam 3% no primeiro semestre

Uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira (19), mostra a realidade de milhares de cearenses. As compras realizadas com cartões de crédito, débito e pré-pagos cresceram 3% no primeiro semestre do ano, somando R$ 876,4 bilhões em transações, de acordo com dados da Associação Brasileira de Cartões de Crédito e Serviços (Abecs). Ao longo do semestre os brasileiros movimentaram R$ 10,5 bilhões de transações.

Nesse tempo de pandemia, diversas medidas foram tomadas para evitar o contágio da doença. Segundo os dados, as compras não presenciais, principalmente pela internet, somaram R$ 173,5 bilhões, o que corresponde a um crescimento de 18,4% em comparação com o mesmo período do ano passado.

Já os pagamentos por aproximação cresceram 330% no 1° semestre. O uso da função débito nessa modalidade foi o que mais cresceu. A experiência foi considerada positiva para 84% dos usuários, que destacaram que a modalidade ajuda na prevenção ao contágio do novo coronavírus.