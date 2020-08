Compras internacionais de frutas cearenses crescem acima da expectativa dos produtores

A demanda internacional por frutas produzidas no Ceará apresenta crescimento significativo. As vendas de melão, principal produto do segmento voltado ao mercado exterior, por exemplo, cresceram de US$ 6 milhões para US$ 14 milhões, quando comparados o primeiro semestre de 2019 com igual período deste ano.

E a expectativa dos produtores de melão é concluir 2020 com um incremento superior a 10%, superando as adversidades da pandemia da Covid-19, que criou incertezas no setor.

A maior produtora de melão no Ceará (Agrícola Famosa), que estava exportando 150 contêineres de frutas por semana, teve um incremento nos últimos dias de 67%.

O secretário executivo do Agronegócio da Secretaria do Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedet), Silvio Carlos Ribeiro, avalia como positiva a presença do melão produzido no Ceará no mercado europeu e vê boas perspectivas para quem deseja exportar.

(*)com informação do Governo do Estado do Ceará