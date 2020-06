Comunidade Serviluz recebe distribuição de 5 mil máscaras nesta quarta-feira

Os moradores da comunidade Serviluz, no bairro Cais do Porto, em Fortaleza serão contemplado com a distribuição de 5 mil máscaras de tecido como forma de combate à pandemia do novo coronavírus. A distribuição ocorre na manhã desta quarta-feira, 10, a partir das 8 horas a manhã, é é realizada pelo projeto “Todos com Máscara”, que recebe apoio dos governos estadual e municipal.

Para além de distribuir materiais de proteção gratuito para a população, a ação busca assegurar renda mínima a uma parte dos profissionais autônomos da área da costura afetados pela pandemia. O objetivo era a produção de 1,5 milhão de máscaras, mas segundo informações divulgadas pelo governo municipal nessa terça-feira, 9, o projeto está trabalhando para atingir a meta de 3 milhões de máscaras produzidas.

Ao todo, desde o dia 20 de abril, mais de dois milhões de máscaras foram distribuídas. Os beneficiados são estudantes da rede pública, beneficiários dos Programas Comida em Casa e Renda em Casa, além de grupos em situação de vulnerabilidade social, guardas municipais, policiais, profissionais da limpeza, agentes de cidadania e para a população em geral nos terminais de ônibus..

Serviço

Entrega de máscaras de tecido no Serviluz pelo Projeto Todos com Máscara

Data: 10/06 (quarta-feira)

Horário: a partir das 8h

Local: Rua Professor Henrique Firmeza esquina com Rua Pontamar – Serviluz