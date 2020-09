Confira o que abre e fecha neste feriado de 7 de Setembro em Fortaleza

Neste feriado da Independência do Brasil muitos estabelecimentos e serviços tem seu funcionamento alterado na capital cearense nesta segunda-feira (7). No comércio, a abertura das lojas fica a critério dos proprietários, inclusive as do Centro da cidade. O funcionamento dos restaurantes, já permitidos pelo decreto sanitário, será normal. Já os bares, ainda sem autorização para funcionar, permanecerão fechados.

Os supermercados e as padarias em Fortaleza devem funcionar normalmente durante este feriado. Já o funcionamento das farmácias será facultativo, ou seja o proprietário que decidirá, inclusive sobre delivery e outros serviços. Os postos de combustíveis funcionarão normalmente tanto no interior quanto na capital cearense, porém, o horário de funcionamento também fica a critério do proprietário.

O funcionamento dos shoppings será normal durante o feriado. Por fim, a Enel informou que o atendimento ao cliente, funcionará por meio da Central de Relacionamento, 24h por dia, por meio de ligação gratuita. Já as lojas de atendimento, em todo o Estado, estarão fechadas nesta segunda-feira, mas voltam a funcionar normalmente na quarta-feira.