Confira programação de lives neste domingo de Páscoa

Andrea Bocelli, um dos tenores mais famosos do mundo, vai cantar na vazia Catedral de Milão, ou Duomo di Milano, neste domingo de Páscoa, em um concerto transmitido ao vivo.

Entre as outras lives de destaque deste domingo (12) estão as dos sertanejos Zé Neto e Cristiano e Michel Teló, e o Festival Fome de Música, com Ludmilla, Jorge e Mateus, Xand Avião e outros, que será transmitido pelo Multishow.

Veja a lista completa com horários das lives abaixo: