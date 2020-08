André Fernandes entra no Republicanos e tenta preservar mandato na Assembleia

O deputado estadual André Fernandes, eleito, em 2018, pelo PSL, com quase 110.000 votos, decidiu assinar ficha de filiação ao Republicanos. O site cearaagora antecipou, nesse final de semana, as articulações que levaram André a Brasília para tratar sobre uma ação do PSL que tenta cassá-lo por infidelidade partidária e, ao mesmo tempo, para discutir a entrada no Republicanos, que, no Ceará, tem o comando do ex-deputado federal e pastor da Igreja Universal, Ronaldo Martins.



Com a filiação de André Fernandes, o Republicanos dobra a bancada na Assembleia Legislativa – a sigla, hoje, como representante, o deputado estadual David Duran.

André é alvo de uma ação de setores do PSL que querem cassá-lo por infidelidade. O argumento é que o parlamentar saiu do partido sem dar qualquer satisfação, nem ter motivação abandonar a sigla, o que, na interpretação de especialistas do direito eleitoral, fere a lei que rege os Partidos políticos.

O site CearáAgora, em uma reportagem neste final de semana, antecipou as negociações de André Fernandes para ingressar na sigla que é o braço político da igreja Universal.

Confira o anúncio da filiação: