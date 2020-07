Conheça o caminho das águas do Rio São Francisco no Ceará

O Cinturão das Águas já está pronto para receber águas do São Francisco; As regiões hidrográficas do Salgado, Médio e Baixo Jaguaribe e Região Metropolitana de Fortaleza serão as primeiras a terem um incremento da garantia hídrica por conta da chegada das águas do São Francisco.

Após o acionamento da comporta do Eixo Norte do Projeto de Transposição, as águas do Rio São Francisco chegaram ao Ceará. Com a abertura, as águas, vieram do Reservatório Milagres, em Pernambuco, passaram pelo Túnel Milagres, na divisa dos dois estados e chegaram ao Reservatório Jati, no Ceará, onde seguindo o protocolo de segurança do Ministério do Desenvolvimento Regional terá o enchimento dividido em três etapas, para então conduzir as águas ao Cinturão das Águas – CAC. Esse processo deve ocorrer até o final do mês de julho.

A obra do CAC já está preparada para receber as águas, que devem percorrer os 53km do trecho emergencial até o Riacho Seco, no município de Missão Velha, depois fluirá para o Rio Salgado e Rio Jaguaribe, até, finalmente, alcançar o açude Castanhão. Esse trajeto é referente a 350km. Um vez chegada ao Castanhão, a transferência para a Região Metropolitana de Fortaleza será efetuada pelo Eixão das Águas.

Segundo o secretário dos Recursos Hídricos, Francisco Teixeira, a água entregue na Barragem de Jati, terá que percorrer 550 km até chegar em Fortaleza. “O processo até chegar ao açude Pacoti, integrante do sistema hídrico metropolitano, deve demorar de 2 a 3 meses”, avalia o secretário.

Ainda segundo o secretário, as regiões hidrográficas do Salgado, Médio e Baixo Jaguaribe e Região Metropolitana de Fortaleza serão as primeiras a terem um incremento da garantia hídrica por conta da chegada das águas do São Francisco.