Conselho Estadual de Educação retoma atividades presenciais a partir desta segunda-feira somente por agendamento

O Conselho Estadual de Educação dará início ao retorno gradual e seguro às atividades presenciais na sede do órgão nesta segunda-feira. Para a decisão, a direção do Conselho Estadual de Educação levou em conta dados da Secretaria da Saúde que revelam que os índices de contaminação pelo novo coronavírus apresentam queda em Fortaleza, o que viabiliza o retorno responsável aos postos de trabalho.

Todos os protocolos sanitários serão seguidos no Conselho Estadual de Educação, a fim de garantir o bem-estar e a saúde dos servidores. Estão aptos ao retorno ao trabalho presencial os profissionais que não se encontram no grupo de risco (maiores de 60 anos e pessoas com comorbidades).

Os colaboradores que integram grupo de risco a contrair a Covid-19 permanecerão em casa, realizando trabalho remoto. O funcionamento presencial do Conselho Estadual de Educação ficará restrito ao horário das 8 às 12 horas, de segunda a sexta feira, com número de servidores reduzido nas unidades administrativas, que deverão cumprir seus trabalhos na forma de rodízio. O turno das 13 às 17 horas deverá ser cumprido na forma remota, de modo a atender a continuidade dos trabalhos e aos interesses dos usuários.