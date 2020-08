Conselhos no “Alerta Geral”: falta de vínculo com o INSS gera angústia para quem sonha com aposentadoria

As mudanças nas regras para os trabalhadores conquistarem um benefício previdenciário estão presentes no dia-a-dia de quem passou dos 50 anos de idade e, hoje, começa a fazer planos para requerer, quando a idade chegar, uma aposentadoria. A realidade, porém, está em outra direção: quem nunca contribuiu, não tem direito aos benefícios pagos pelo INSS.

Dezenas de homens e mulheres, jovens ou com idade mais avançada, que não tem qualquer vínculo com o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) tem recorrido, semanalmente, ao Jornal Alerta Geral, que entra no ar, aos sábados, a partir das horas da manhã, pelo rádio e pela Internet, para saber como contribuir e, se, com determinada idade, ainda vale à pena pagar o INSS.

Uma das perguntas, com resposta a ser apresentada neste sábado, é do ouvinte João Vieira, da cidade de Saboeiro, que quer fazer contribuição para o INSS. João receberá orientação sobre a importância de pagar o INSS e como deve proceder para receber os benefícios previdenciários e, no futuro, a aposentadoria. O Aldo, de Fortaleza, com 60 anos de idade, diz que contribui como autônomo e pede ajuda nos cálculos para se aposentar.

