FGTS emergencial: consulta pelo aplicativo começa a partir desta sexta-feira

A Caixa vai liberar a consulta para o novo saque emergencial do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço), de até R$ 1.045, pelo aplicativo FGTS a partir desta sexta-feira (19). O novo benefício, liberado por causa do impacto da pandemia de coronavírus na economia, começa a ser depositado no dia 29 de junho, escalonado de acordo coma data de aniversário. Mas o saque em dinheiro e transferências so a partir de 25 de julho.

A consulta já estava liberada, mas apenas pelo site da Caixa desde o início da semana. Com o aplicativo, o trabalhador terá mais um canal de informação, onde poderá saber sobre o valor do saque, ver a data que será creditado, optar por não fazer o saque e solicitar o desfazimento após o crédito automático na conta social digital.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, responsável pelos pagamentos, a medida deve beneficiar cerca de 60 milhões de trabalhadores. Estão previstos R$ 37,8 bilhões em saques.