Consumidor pode acessar serviço de autoleitura do consumo mensal de água

Os clientes da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) já podem realizar o serviço de autoleitura do consumo mensal de água. Desde a última terça-feia (30), a Cagece disponibiliza o serviço, que passa a receber imagens feitas por clientes e é realizado por meio do aplicativo da Cagece App disponível para Android e iOS.

Para realizar o atendimento, os clientes deverão realizar o cadastro no aplicativo, aceitar o termo de adesão e ficar atento aos avisos da Cagece sobre a data de envio da leitura e a foto da numeração do hidrômetro.

A nova funcionalidade vale apenas para os municípios em que o faturamento acontece de forma imediata, ou seja, com emissão e entrega instantânea da fatura após visita do leiturista. Já para as cidades onde o faturamento é convencional, em que a leitura não é instantânea, o funcionamento permanece o mesmo.