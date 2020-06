Consumidores cearenses podem parcelar em até 8 vezes conta de energia atrasada via internet

O Portal de Negociação da Enel Distribuição Ceará está à disposição dos clientes da companhia neste mês para que busquem melhores condições de pagamento de contas de energia com vencimento atrasado. Segundo informações da companhia, o Portal de Negociação, é mais uma facilidade aos clientes diante do cenário econômico provocado pelo novo coronavírus.

Os serviços estão disponíveis dentro da Agência Virtual, no site da companhia. Para o cliente acessar os serviços, é importante fazer login com os dados do cliente no site. Com o Portal de Negociação, o cliente pode escolher o número de parcelas e o valor da entrada que quer pagar, de acordo com as opções disponíveis para o seu perfil de crédito.

A ideia é oferecer para ao cliente um canal rápido e de fácil utilização.Para os clientes que optarem pelo parcelamento, terão a chance de parcelar suas contas em até oito vezes (entrada e sete parcelas), com isenção de juros de financiamento. As parcelas serão cobradas nas próprias faturas de energia e a entrada será a partir de 13% do valor total do débito, que poderá ser pago por boleto.