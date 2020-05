Contêineres frigoríficos são instalados em hospital e UPAs de Fortaleza para vítimas de Covid-19

Com aumento de mortes por Covid-19 em Fortaleza, a prefeitura municipal está instalando câmaras frigoríficas no hospital Instituto Doutor José Frota e em Unidades de Pronto Atendimento da capital. Segundo a gestão municipal, os contêineres frigoríficos devem ser utilizados para abrigar corpos de vítimas da doença causada pelo novo coronavírus nas unidades de saúde.

Ainda segundo a prefeitura, a medida foi adotada porque as funerárias demoram a retirar os corpos. A prefeitura confirmou a chegada de um contêiner frigorífico no IJF e na UPA do Bairro Cristo Redentor. Nas UPAs dos bairros Bom Jardim e Vila Velha, os equipamentos devem ser instalados até esta quarta-feira (6). E nas UPAs do Jangurussu e Itaperi a prefeitura aguarda a empresa informar o prazo.

A prefeitura reforça que os equipamentos seguem todos os padrões de segurança já definidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) para manuseio de corpos de pessoas que faleceram por Covid-19.