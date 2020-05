Contrariando decreto, feiras livres aglomeram pessoas em Fortaleza

Apesar do decreto estadual que prevê medidas de isolamento social e o fechamento de serviços não essenciais com o objetivo de conter a transmissão do novo coronavírus, algumas feiras livres em Fortaleza funcionaram nesta sexta-feira (1º) e registraram intensa movimentação. Além de estarem próximas umas das outras, muitas pessoas não usavam máscaras.

No Bairro Bom Jardim, a feira de rua realizada tradicionalmente às sextas-feiras ocorreu como de costume, apesar da proibição. Imagens mostram diversas barracas armadas e um grande número de pessoas circulando no local. Na Cidade 2000, o cenário é semelhante.

De acordo com a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis), autarquia responsável por fiscalizar e coibir a realização dessas feiras, o trabalho de atuação dos fiscais é constante.