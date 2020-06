Contribuinte que declarou o Imposto de Renda até 4 de março deve receber restituição no 2º lote

Os contribuintes que enviaram a declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) até o dia 4 de março de 2020 devem receber a restituição no 2º lote de pagamento. De acordo com informações divulgadas no site da Receita Federal nesta quinta-feira (18), o 2º lote está previsto para ser liberado em 30 de junho.

O primeiro lote, que contemplou mais de 20 mil cearenses, foi pago no dia 29 de maio e abrangeu idosos ou portadores de doenças graves. Até 17h desta quinta-feira, um total de 20.566.889 declarações foram recebidas pelos sistemas da Receita Federal.

De acordo com o supervisor Nacional do IRPF, auditor-fiscal Joaquim Adir, a expectativa é de que 32 milhões de declarações sejam entregues esse ano. A consulta ao 2º lote da restituição pode ser feita no site da Receita Federal.