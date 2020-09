Convenção municipal do Partido Verde será realizada no dia 16 de setembro

O Diretório Municipal do Partido Verde em Fortaleza convocou para o próximo dia 16 de setembro, às 18h, a Convenção Municipal do Partido. O deputado federal Célio Studart (PV-CE) é o pré-candidato para prefeito.

Durante a reunião, serão deliberadas a homologação da candidatura majoritária (prefeito e vice-prefeito) em Fortaleza, a homologação das candidaturas proporcionais para vereador, bem como os respectivos números dos candidatos e outros assuntos de interesse partidário.

Em respeito aos protocolos de saúde, devido à pandemia de Covid-19, deverão comparecer presencialmente apenas os membros do Diretório Municipal. Os demais poderão acompanhar pelos meios virtuais disponibilizados. A

Convenção também será aberta para a cobertura da imprensa.

Serviço

Convenção Municipal do Partido Verde

Data: 16/09/2020

Horário: 18h

Local: Av. Antônio Sales, 1950, Dionísio Torres

(*) Com informações da Assessoria de Comunicação do Gabinete do deputado federal Célio Studart (PV-CE)