Coronavírus: 150 mil testes rápidos começam a ser distribuídos no Ceará

O Governo do Ceará iniciou a distribuição de mais 150 mil testes rápidos para detectar Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, para os 184 municípios cearenses. Além dos municípios, a Secretaria da Saúde do Estado (Sesa) já repassou testes para as unidades de saúde públicas e privadas, áreas de segurança como Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Secretaria da Administração Penitenciária. Somados, já são mais de 470 mil testes distribuídos desde o início da pandemia.

Conforme o governador Camilo Santana, o investimento em testes é uma das medidas adotadas pelo Estado para garantir o acompanhamento mais fiel da evolução da doença. “Com a testagem em grande quantidade, podemos identificar o número mais real de pessoas infectadas no Ceará, o que ajuda nas estratégias e tomadas de decisão”, explica. A maioria desses testes rápidos foi adquirida pelo Governo do Ceará, com recursos próprios, e parte foi enviada pelo Ministério da Saúde.

Até o início desta semana, 324 mil testes haviam sido enviados aos municípios, de acordo com registros da plataforma IntegraSUS. Em média, o Ceará já tem mais de 3,5 mil testes para cada 100 mil habitantes.