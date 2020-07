Coronavírus: 21 cidades da região do Cariri recebem equipamentos de proteção individual

Para reforçar os cuidados de prevenção ao coronavírus, a Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos realiza a distribuição de kits de máscaras de pano para os municípios cearenses. Nesta quinta-feira (09), serão contempladas com o terceiro lote da doação 21 cidades da macrorregião do Cariri. Ao todo, serão entregues 857.250 máscaras. Com isso, são 76 municípios beneficiados com a ação.

Dentre as cidades beneficiadas com esta ação, estão: Juazeiro Do Norte, Iguatu, Crato, Mombaça, Barbalha, Orós, Acopiara, Mauriti, Várzea Alegre, Missão Velha, Quixelô, Brejo Santo, Icó, Farias Brito, Campos Sales Caririaçu, Cariús, Assaré, Araripe, Potengi e Baixio.

Junto às máscaras de pano, também serão entregues nesta quinta-feira (09), 243 kits com materiais pedagógicos e equipamentos de proteção individual para as equipes de abordagem social dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas).

Os kits de EPIs contém álcool em gel, luva descartável látex, máscara em tecido, protetor facial, protetor solar, touca descartável, bolsa, camisa e garrafinha de plástico.