Coronavírus: 300 novos respiradores chegam ao Ceará neste sábado

Para auxiliar na luta contra o coronavírus, o Governo do Estado deverá receber mais uma remessa de 300 respiradores comprados na China neste sábado (27). A informação foi divulgada pelo governador Camilo Santana e, segundo ele, as unidades chegarão no Aeroporto de Fortaleza no período da noite.

Camilo anunciou que a “maior parte” dos equipamentos será direcionada aos hospitais no interior do estado para implementar as ações de combate à pandemia do coronavírus.

Esses respiradores vão permitir ampliar leitos em Juazeiro, Sobral, Iguatu, e estamos já pensando em mandar novos leitos para Pacajus, Crateús e outras cidades. Esses respiradores nos permitem ampliar o atendimento no interior, que é a pandemia está crescendo agora. É uma medida importante para ajudar a salvar vidas, disse Camilo.

Além disso, Camilo afirmou que um novo decreto sobre as medidas de isolamento social será anunciado neste sábado (27). De acordo com as novas determinações, algumas localidades poderão avançar no plano de retomada da economia lançada pelo estado.

Amanhã, anunciaremos um novo decreto para sabermos quais regiões que avançarão no plano de retomada, mas é preciso afirmar que não voltamos à normalidade, então é preciso ter cuidado. Peço que a população olhe para a situação em outros estados, que reabriram e que tiveram de fechar, disse.

Camilo voltou a reforçar a obrigatoriedade do uso de máscaras no Ceará e pediu para que a população respeite as recomendações de distanciamento social, evitando gerar aglomerações.

Casos no Ceará

O Ceará chegou a 105.270 casos confirmados de Covid-19. Além disso, já são 5.962 pessoas que perderam a vida por complicações da doença. Os números são da plataforma IntegraSus, da Secretaria de Saúde do Estado.