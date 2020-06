Coronavírus: 36% das pessoas que morreram no Ceará tinham alguma comorbidade

Dos 4.562 óbitos por Covid-19 registrados até esta quinta-feira no Ceará , 36,54% tinha alguma comorbidade, como doenças cardiovasculares ou diabetes. Segundo dados da plataforma IntegraSUS, em Fortaleza, cidade com maior número de casos, a proporção chega a 40% dos óbitos sendo de pacientes com alguma doença prévia.

O Estado tem 73.560 casos confirmados de coronavírus. A letalidade da doença é de 6,35% e a média de óbitos por dia é de 58,49%. Entre às 14h53 de segunda-feira e às 19h27 desta terça-feira aconteceram 300 novas mortes adicionadas aos dados da Secretaria da Saúde do Estado.

A comorbidade mais comum entre as pessoas que morreram com coronavírus é doença cardiovascular crônica. A patologia estava presente em 22,95% dos casos, correspondendo a 1.035 mortes.