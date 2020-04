Coronavírus: Aeroporto Internacional de Fortaleza tem queda de 37,5% na movimentação em março

Afetado pela pandemia do novo coronavírus, o Aeroporto Internacional de Fortaleza teve queda de 37,5% na movimentação em março na comparação com igual período do ano passado. Nos três primeiros meses de 2020, o tráfego teve redução de 13,7%. Segundo a Fraport AG, todos os aeroportos administrados pela companhia registraram queda.

No primeiro trimestre deste ano, o terminal registrou movimentação de 1,6 milhão de passageiros. Nos três primeiros meses de 2019, passaram pelo Aeroporto quase 1,9 milhão de pessoas.

Já a movimentação de cargas no Pinto Martins em março registrou alta de 2,2% na comparação com igual período de 2019. Foram transportadas 3,7 mil toneladas de cargas no mês passado. No acumulado deste ano, a alta foi de 13,6% em relação aos três primeiros meses de 2019.