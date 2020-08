Coronavírus: Brasil registra 101.049 óbitos e mais de 3 milhões de infectados

A Covid-19 já vitimou 101.049 pessoas no Brasil até este domingo. O número foi divulgado na noite de hoje pelo Ministério da Saúde, que já contabilizou 3.035.422 casos confirmados da doença no país. Os casos recuperados somam 2.118.460. Nesse fim de semana, após o Brasil ultrapassar a marca das 100 mil mortes, houve manifestações de solidariedade as famílias das vítimas em todo o país.

São Paulo chegou aos 25.114 óbitos e tem 627.126 casos, sendo o estado que tem um quarto das morte por Covid-19 do Brasil. A Bahia registra 193.029 casos e tem 3.953 fatalidades. Apesar de seguir logo atrás de SP em positivos para o vírus, o Ceará tem menos mortes que o Rio de Janeiro, com 14.080 perdas, e o Ceará (7.979).

Os número mostram os efeitos da pandemia, mas também podem trazer esperança. Apenas no Ceará, entre os mais de 188 mil casos confirmados, quase 160 mil já estão recuperados. Em todo o país, onde já são mais de 3 milhões de confirmações da doença, mais de 2 milhões se recuperaram.