Coronavírus: capital cearense tem maior incidência de casos por habitante do país

A cidade de Fortaleza possui a maior incidência do novo coronavírus entre as capitais do país., de acordo com dados divulgados nesta nesta terça-feira (07), pelo Ministério da Saúde. Na capital cearense há 34,7 casos a cada 100 mil habitantes.

A avaliação é um coeficiente de incidência da doença adotada pelo Ministério da Saúde para tentar controlar os números por cidades, padronizando o levantamento por 100 mil habitantes. A incidência em Fortaleza é mais alta do que a registrada em São Paulo, maior capital do país, que ficou com incidência de 30,6 por 100 mil habitantes.

A quantidade de mortes por coronavírus no Ceará avançou para 40, de acordo com a última atualização da plataforma IntegraSUS. Além disso, mais de 1.188 cearenses tiveram o diagnóstico positivo para a Covid-19.

+Veja mais

Coronavírus no Ceará: número de mortes sobe para 40; 1.188 casos foram confirmados

A capital já ultrapassou mil casos da doença e chegou a 1.053 diagnósticos nesta terça.

O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, citou Fortaleza quando se referia às cidades com situação mais crítica com relação ao novo coronavírus durante uma coletiva nesta terça.

Nós somos um País de 215 milhões de habitantes. Se eu tivesse em Manaus hoje estaria extremamente preocupado, se eu tivesse em Fortaleza, extremamente preocupado. Então, a gente tem dito aqui em todas as nossas apresentações, atenção cidade tal, cidade tal, vocês são cidades que tão com os números chamando atenção do radar nacional, disse o ministro.

Confira a declaração do ministro no áudio abaixo: