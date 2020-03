Coronavírus: Ceará chega a 55 casos e já tem transmissão comunitária da doença

O Ceará chega nesta sexta-feira (20), com 55 casos de coronavírus e tem a transmissão comunitária da doença. A informação, dada pelo Secretário de Saúde, Carlos Roberto Martins, Dr. Cabeto, mostra o aumento da tensão entre autoridades médicas e justifica a preocupação do Governo do Estado para a população se recolher e as pessoas não saírem às ruas.

De acordo com o Secretário de Saúde, a transmissão comunitária significa que a população cearense já transmitiu a doença dentro do próprio estado, e não de pessoas que contraíram a doença em outro estado ou país e em seguida estiveram no Ceará.

Os dados da Secretaria de Saúde mostram que o estado tem 55 pessoas confirmadas com a Covid-19, outras 766 seguem em investigação. A gravidade da situação fez o Governador Camilo Santana oficializar, a partir desta sexta-feira, o fechamento do comércio, de bares e restaurantes.

Camilo instituiu, ainda, a partir desta sexta-feira (20), barreiras na divisa do Ceará com os Estados do Piaui, Rio Grande Norte, Paraíba e Pernambuco e anunciou a suspensão, a partir de segunda-feira, do transporte intermunicipal. As medidas são consideradas duras, mas necessária para evitar a circulação das pessoas e a propagação do coronavírus.