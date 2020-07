Coronavírus: Ceará não tem óbitos registrados por Covid-19 nas últimas 24 horas

Nas últimas 24 horas, o Ceará não teve registro de mortes pelo novo coronavírus, até a manhã deste domingo (12). As informações são da última atualização do boletim da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) às 9h08min disponibilizado na plataforma IntegraSUS.

De acordo com o levantamento, o Estado registra 6.867 óbitos pela Covid-19 desde o início da pandemia. Já os casos confirmados somam 136.759 desde o início da pandemia. Os números recentes de mortes e casos da doença são divulgados conforme a data em que sai o resultado positivo do exame.

Com isso, o novo dado não significa que casos ou mortes tenham ocorrido de um dia para outro, mas que houve o resultado do exame com a confirmação de que o paciente tinha Covid-19 e posterior registro. Nas últimas 24 horas, segundo a Sesa, não houve mortes registradas.