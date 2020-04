Coronavírus: Ceará recebe 90 toneladas de insumos hospitalares neste domingo

Neste domingo, um avião desembarcará no Ceará com um carregamento de 90 toneladas de insumos hospitalares para suprir a demanda do sistema público de saúde estadual. A lista de itens conta com testes de identificação do coronavírus e equipamentos de proteção individual.

A informação foi confirmada pelo governador Camilo Santana durante uma transmissão nas redes sociais.

Além disso, Camilo também destacou que o Estado já criou 398 leitos de unidades de terapia intensiva (UTI) para atendimento exclusivo de casos graves de Covid-19, e mais de 600 leitos de enfermaria.

O governador ressaltou que a população cearense precisa manter o nível de isolamento social e respeitar o decreto estadual. Com a taxa de isolamento apresentado uma redução, ele afirmou que o Estado poderá entrar em colapso no atendimento da rede pública.