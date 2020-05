Coronavírus: Ceará registra 2 mil óbitos e 30.714 casos confirmados

O Ceará registrou 30.714 casos de pessoas infectadas com o novo coronavírus (covid-19), e um total de 2 mil óbitos pela, de acordo com a plataforma IntegraSUS, da Secretaria da Saúde (Sesa), nesta quinta-feira (21). Fortaleza, epicentro da pandemia no estado já tem 18.139 pessoas com a doença e 1.391 mortes.

O município de Caucaia, na Grande Fortaleza, soma 1.057 casos confirmados de Covid-19 e registra 48 óbitos em decorrência da doença. A cidade é a mais afetada pelo novo coronavírus no Ceará, depois da capital cearense .

A quantidade de casos investigados do novo coronavírus (SARS-CoV-2) é de 43.293 e em todo o estado houve a recuperação de 18.133 pessoas.