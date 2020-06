Coronavírus: Ceará registra mais de 2 mil crianças e adolescentes de 0 a 14 anos com a doença

Cerca de 2.046 crianças e adolescentes na faixa etária de zero a 14 anos foram infectados pelo coronavírus no Ceará. Desses, 17 morreram devido a complicações da doença. A maioria dos óbitos aconteceu entre crianças de zero a quatro anos de idade, com 12 registros. Os dados são do portal IntegraSus, da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa).



O Ceará tem 64.271 casos confirmados da Covid-19 e 3.982 mortes causadas pela doença. Outros 55.152 casos estão em investigação, bem como 668 óbitos. Ainda de acordo com a plataforma IntegraSus, a faixa etária mais atingida pela infecção são pessoas de 30 a 45 anos. No entanto, as mortes ocorrem mais entre idosos de 80 anos ou mais.



Apesar do grande número de infecções envolvendo crianças e adolescentes, o dado referente a essa faixa etária representa apenas 3,1% dos casos confirmados no estado. A maior parte dos casos de crianças infectadas, assim como os óbitos, aconteceram em pacientes com idade de zero a quatro anos. Foram pelo menos 875 casos confirmados, correspondendo a 42,7% das infecções desse grupo.