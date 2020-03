Coronavírus: Ceará tem 19 casos suspeitos da doença; Caucaia aparece com uma notificação

A cidade de Fortaleza teve o maior número de notificações, com os 18 ainda sob suspeita e sete descartadas. Em seguida, Crateús e Sobral aparecem no boletim com um caso cada, os dois já com a suspeita eliminada. Pela primeira vez, o município de Caucaia registra um paciente com o casos sob investigação.

De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil segue com duas pessoas, ambas em São Paulo, com casos confirmados de coronavírus. O país todo está com 488 pacientes suspeitos e 240 descartados.