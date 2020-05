Coronavírus: Ceará tem quase 90% dos leitos de UTIs ocupados

Com o crescimento do número de infectados pelo novo coronavírus no Ceará, a rede de saúde tem tido, consequentemente, um aumento na taxa de ocupação de leitos de Unidades de Terapias Intensivas (UTIs) do Estado. De acordo com a plataforma IntegraSUS, até às 16:03 deste sábado (16), o número já chegava a 88,97%, quase 90% da capacidade total, portanto.

Pelo menos 17 hospitais, entre públicos e privados, de Fortaleza já chegaram a 100% da ocupação, incluindo a unidade de campanha Leonardo da Vinci. O mesmo pode ser observado no Hospital Regional do Sertão Central, em Quixeramobim. Até o presente momento, já são 27 unidades de saúde do Ceará com taxa acima de 80%.

A taxa de ocupação do Hospital Regional Norte é de 86,11%. Já no Hospital Regional do Cariri, é de 82,5%. Ainda segundo a plataforma IntegraSUS, o Ceará contabiliza 23.715 casos confirmados do coronavírus, com o registro de 1.592 óbitos até às 14:23 deste sábado, quando foi feita a última atualização desses dados.