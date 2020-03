Coronavírus: cearense que vive na Itália relata situação no país

Após 11 casos confirmados do Novo Coranavírus no Ceará, a cearense Marta Barbosa natural de Aratuba que reside na Itália, relata como é o dia a dia da cidade.

A aratubense falou sobre como o vírus chegou ao país, as providências que o governo está adotando e relata como é viver em quarentena e as preocupações da situação no Brasil.

Ainda de acordo com Marta o Brasil se torna bem mais grave do que no pais Europeu, que registrou até esta terça-feira (17), 31.506 casos da doença, uma alta de 3.526 diagnosticados nas últimas 24 horas, superior às contaminações registradas na segunda-feira (16) pelo Departamento de Proteção Civil.

Atualmente o país teve 345 mortes provocadas pela Covid-19, o que eleva para 2.503 o número de vítimas da doença na Itália, desde o início da crise em fevereiro.

(*)com informação do correspondente Wellington Lima