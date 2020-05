Coronavírus: Central 155 disponibiliza informações sobre os programas emergenciais do Estado

A Central de Atendimento Telefônico 155 está trabalhando com a Secretaria da Proteção Social, Justiça, Cidadania, Mulheres e Direitos Humanos (SPS) para informar a população sobre os programas emergenciais do estado criados para auxiliar as famílias em situação de maior vulnerabilidade social durante o período de enfrentamento ao coronavírus.

A Central 155, um dos principais canais de comunicação do cidadão com o Governo do Ceará, está disponibilizando informações e orientações sobre os programas emergenciais.

A orientadora da Central, Zeneide Araújo, comenta sobre a procura crescente do cidadão pelo serviço. “A Central 155 tem acolhido e esclarecido as dúvidas do cidadão e orientado quanto ao recebimento dos referidos benefícios. Desse modo, o atendimento apresentou um fluxo intenso. Cerca de 95% das manifestações são relacionadas aos referidos programas”, ressaltou.

Dentre as informações mais buscadas pela população, está o recebimento do Programa Vale Gás de Cozinha, que busca distribuir aos cidadãos de baixa renda botijões de gás de cozinha, reduzindo os impactos sociais decorrentes da Covid-19.

*Com informações do Governo do Estado do Ceará