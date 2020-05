Coronavírus: Centro de Formação Olímpica será utilizado para atendimento de pacientes em Fortaleza

Além do estádio Presidente Vargas, o Centro de Formação Olímpica, em Fortaleza, será utilizado para atendimento de pacientes com coronavírus no Ceará. O equipamento servirá como ponto de suporte no combate ao Covid-19.

Segundo informação divulgada pelo governador Camilo Santana o equipamento receberá pessoas com sintomas menos graves da doença, evitando sobrecarga em outros pontos especializados no atendimento de pacientes.

O hospital de campanha do estádio Presidente Vargas, no bairro Benfica começou a operar com 51 de 204 leitos instalados, sendo 10 de UTI. A previsão é que, até o fim da primeira quinzena de maio, o total de vagas chegue a 336.