Coronavírus: com 13 casos confirmados no país, Secretaria de Saúde do Ceará investiga nove casos

A quantidade de casos suspeitos do novo coronavírus cresce a cada dia. O Brasil tem 13 casos confirmados de coronavírus no país. Até esta sexta-feira (6), 768 casos suspeitos são monitorados pelo Ministério da Saúde. Os dados foram repassados pelas Secretarias Estaduais de Saúde. No Ceará, são 35 notificações do vírus, 26 foram descartados e nove pacientes seguem em investigação.

Os municípios com casos suspeitos são Caucaia, Crateús, Eusébio, Fortaleza, Jijoca de Jericoacoara, Ibicuitinga e Sobral. Todos os pacientes em investigação tiveram histórico de deslocamento internacional para locais com transmissão da doença.

Para evitar a proliferação do vírus, o Ministério da Saúde recomenda medidas básicas de higiene, como lavar as mãos com água e sabão, utilizar lenço descartável para higiene nasal, cobrir o nariz e a boca com um lenço de papel quando espirrar ou tossir e jogá-lo no lixo. Evitar tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas.

Além disso, a população pode acompanhar as notificações de novos casos do coronavírus na Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde.

Confira o boletim epidemiológico do novo coronavírus, divulgado pela secretara de saúde estadual, nesta sexta-feira (06).