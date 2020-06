Coronavírus: em 15 dias de funcionamento, hospital de campanha do HRN registra 53 altas

Aberto há 15 dias, O hospital de campanha do Hospital Regional Norte (HRN), da rede pública da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), do Governo do Estado, alcançou a marca de 53 altas. Ao todo, o hospital de campanha já recebeu 73 pacientes.

Estamos tendo uma alta rotatividade e os pacientes estão se recuperando bem, avalia a enfermeira e coordenadora do hospital de campanha do HRN, Etelvina Melo.

O diretor-geral do HRN, Daniel Hardy Melo, ressalta que o hospital de campanha tem tido um papel fundamental para Região Norte do Estado.