Coronavírus: Fortaleza abre oito postos de saúde para atender a população no fim de semana

Neste final de semana, a Prefeitura de Fortaleza abre oito postos de saúde neste fim de semana para o atendimento primário a pacientes com sintomas de infecção por novo coronavírus. Neste sábado (13) e domingo (14), duas equipes do Programa Saúde da Família (PSF) divididos entre médicos, enfermeiro e técnico de enfermagem realizam o acompanhamento e a triagem de pacientes com sintomas suspeitos da Covid-19. O horário de atendimento é das 8h às 17h nos dois dias.

Nos oito equipamentos, serão realizados, além de atendimento, testes rápidos, atividades laboratoriais e transporte sanitário, quando necessário. Para auxiliar no diagnóstico precoce de comprometimento pulmonar, os postos também possuem oxímetros, aparelhos que medem a saturação de oxigênio no sangue e indicam quando esses níveis de oxigenação estão em baixa. Também são disponibilizados suportes de oxigênio.

Confira os postos que estarão abertos:

Regional I

Carlos Ribeiro – Rua Jacinto Matos, n° 944, Bairro Jacarecanga

Regional II

Irmã Hercília – Rua Frei Vidal, n° 1821, Bairro São João do Tauape

Regional III

Anastácio Magalhães – Rua Delmiro de Farias, n° 1679, Bairro Rodolfo Teófilo

Regional IV

Gothardo Peixoto – Rua Irmã Bazet, n° 153, Bairro Damas

Regional V

Maciel de Brito – Av. A, s/n, Bairro Conjunto Ceará 1ª Etapa

Régis Jucá – Av. I, n° 618 – Bairro Mondubim

Regional VI