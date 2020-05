Coronavírus: Governo do Estado lança edital para ampliar realização de exames laboratoriais

Para realizar a contratação de empresa especializada em testes para a detecção de coronavírus, o Governo do Ceará, por meio da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa), lançou um chamamento público para seleção de pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem fins lucrativos. Os interessados devem encaminhar as propostas comerciais para e-mail até o dia 16 de maio.

Publicado no Diário Oficial do Estado do dia 11 de maio, o edital especifica que os exames a serem realizados devem ser do tipo RT-PCR, feito a partir de secreções coletadas das vias respiratórias (nariz e garganta), por meio de sonda ou do swab, uma espécie haste de plástico com algodões nas pontas. Os testes serão destinados a pacientes com suspeita ou contaminação por Covid-19 em Fortaleza e na Região Metropolitana. Os resultados dos exames estarão disponíveis na internet.

Poderá participar da seleção toda e qualquer pessoa jurídica idônea, que disponha de Equipamento de Proteção Individual (EPI) para os empregados que farão parte da execução dos serviços, conforme orientação do Ministério da Saúde (MS) e a Organização Mundial de Saúde (OMS).

As empresas participantes devem estar com credenciamento regular no Cadastro de Fornecedores da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag). Ao enviar a proposta, é necessário informar, por exemplo, o valor do teste por unidade e a capacidade diária de realização de exames. Será levado em conta o menor preço unitário em conformidade com o termo de referência, já com todos os custos inclusos.

Acesse aqui o Edital

*Com informações do Governo do Estado