Coronavírus: Governo fala sobre ações de combate ao coronavírus

Representantes do governo participaram de coletiva de imprensa para falar sobre o enfrentamento ao novo coronavírus no Brasil.

Dados do Ministério da Saúde, divulgados hoje (20), mostram que mais de 40 mil pessoas foram infectadas pela covid-19 no país. A doença provocou 2.575 mortes. Nas últimas 24h, foram 113 falecimentos.

De acordo com a ferramenta de Monitoramento dos Gastos da União, a soma dos gastos do governo federal no combate à covid-19 – até o momento – é de R$ 50,78 bilhões. O montante equivale a 22,3% dos R$ 226,79 bilhões de créditos extraordinários aprovados para o enfrentamento ao novo coronavírus.