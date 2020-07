Coronavírus Hospital Geral de Fortaleza tem mais de mil paciente recuperados da doença

Cerca de 1.921 pacientes que ficaram internados no Hospital Geral de Fortaleza por conta do coronavírus foram recuperados da doença. Durante o pico da doença, nos meses de abril e maio, o Hospital chegou a ter uma média de 400 pacientes internados em leitos de enfermaria e de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A coordenadora da enfermaria Covid da Unidade e especialista em clínica médica, Ivna Cavalcante, lembra do trabalho intenso de toda a equipe ao longo da pandemia. “

Eu sou muito grata a toda a equipe do HGF que, mesmo diante do medo e do cansaço, manteve força para trabalhar e possibilitar a recuperação de 1.000 pessoas que puderam reencontrar suas famílias.

Com aplausos, a equipe do hospital de campanha do HGF fez questão de acompanhar a saída do milésimo paciente a receber alta. Lucas de Oliveira, médico plantonista do hospital de campanha e da emergência Covid, relatou o sentimento da equipe naquele momento.

É uma realização profissional e, principalmente, pessoal ver um paciente que lutou contra a Covid reencontrar sua família e ir saudável para casa. É muita felicidade e sentimento de dever cumprido ter contribuído para a recuperação de cada um desses 1000 pacientes, diz.

O encontro entre Benedito e a família foi emocionante e cheio de gratidão.