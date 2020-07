Coronavírus: Inep anuncia adiamento do Enade para ano que vem

Devido a pandemia causada pelo coronavírus, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) adiou para o ano que vem a aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) de 2020. O motivo são as restrições impostas pela pandemia de covid-19, com impacto no cronograma de aulas das instituições de ensino superior em todo o país.



A nova data será redefinida conforme os ajustes dos calendários acadêmicos, segundo o presidente do Inep, Alexandre Lopes.

Primeiro, nós precisamos saber como será a retomada das aulas nas instituições de ensino superior, como vai ser a conclusão do segundo semestre de 2020, para então podermos definir a data de aplicação do exame, disse ele.

Criado em 2004, para substituir o Exame Nacional de Cursos, conhecido também como Provão, o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) avalia o rendimento dos alunos dos cursos de graduação, ingressantes e concluintes, em relação aos conteúdos programáticos dos cursos em que estão matriculados.

Sobre o Enem, o presidente do Inep afirmou em coletiva de imprensa realizada na manhã de hoje que espera definir a nova data em até duas ou três semanas.

Volta às aulas

O Ministério da Educação (MEC) lançou hoje (1º) um protocolo de biossegurança para retorno das aulas nas 69 universidades federais e 41 institutos federais do país. Esse protocolo traz diretrizes de distanciamento social coletivo em ambientes acadêmicos, além de medidas básicas de prevenção ao novo coronavírus.

O protocolo orienta, dentre outras coisas, o escalonamento das equipes, o trabalho remoto para funcionários do grupo de risco, o respeito ao distanciamento mínimo de 1,5 metro entre uma pessoa e outra e a aferição de temperatura de todos que entrarem nos prédios e nas salas.

O documento também traz orientações já comuns nos tempos atuais, como o uso constante de máscara e higienização das mãos, além de desinfecção com álcool em gel.