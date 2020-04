Coronavírus: Ministério da Saúde cria canal de suporte psicológico para profissionais de saúde

A Ministério da Saúde fornecerá a partir de maio um serviço de atendimento psicológico para os profissionais que estão na linha de frente de combate ao novo coronavírus. Até setembro, a Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde (Saps/MS) oferecerá teleconsulta por meio do projeto “TelePsico COVID-19”.

Ao todo, o Ministério da Saúde investirá R$ 2,3 milhões no projeto, que será realizado em parceria com o Hospital das Clínicas de Porto Alegre e contará com uma central de teleconsulta formada por cerca de 30 profissionais da Psicologia e Psiquiatria selecionados por edital. A coordenação do projeto será do médico e doutor em psiquiatria Giovanni Abrahão Salum, professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

O serviço foi pensado devido a necessidade de apoio a esses profissionais que, pelo trabalho intenso, com riscos de contaminação elevados e enfrentando condições adversas, podem ter sintomas como ansiedade, depressão, irritabilidade, transtorno de estresse agudo e burnout, entre outros.