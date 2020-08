Coronavírus: Mulheres no Parlamento destaca vacina contra doença

O programa Mulheres no Parlamento desta quinta-feira (06), às 20h30, entrevista a presidente da Fiocruz, Nísia Trindade Lima, o presidente da CDL Assis Cavalcante e a secretária de Infraestrutura de Fortaleza, Mariana Nogueira.

A presidente da Fiocruz vai dar mais detalhes sobre a vacina produzida pela Universidade de Oxford. No final de julho, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) firmou acordo com a instituição americana para a compra de lotes da vacina para Covid-19 para o Brasil.

A convidada também informa sobre a inauguração ainda neste mês da Central Analítica para diagnóstico da Covid-19 da Fiocruz. O laboratório contará com capacidade para realizar até 10 mil testes PCR do novo Coronavirus.

No Agosto Lilás, mês dedicado a ações de prevenção e combate à violência doméstica e de ampla divulgação dos direitos das mulheres, a presidente do PSD Mulher, deputada Érika Amorim, destaca o projeto de indicação 77/2020 , que institui o Fundo Estadual de Apoio às Vítimas de Exploração Sexual no Estado do Ceará. Em trâmite na Casa, a proposta é, também, de autoria da deputada Augusta Brito (PCdoB).

Já o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas, Assis Cavalcante, fala sobre o Natal de Luz de Fortaleza. O evento será realizado em três praças da Capital: Praça José de Alencar, Praça do Ferreira e Praça Portugal, com montagens de árvores e concertos de natal.

Outra convidada do programa é a secretária de Infraestrutura de Fortaleza, Mariana Nogueira. Ela explica sobre o término das obras de reforma da Praça do Ferreira em setembro.

Mulheres no Parlamento é produzido e apresentado pela jornalista Silvana Frota, com edição de Samuel Frota. É exibido quinzenalmente às quintas-feiras, às 20h30, com reprise aos domingos, às 18h.

(*)com informação da AL