Coronavírus no Ceará: 71 casos foram notificados e 20 pacientes continuam em investigação

O surto de coronavírus traz cada vez mais preocupação para os cearenses. Uma nova atualização da Secretaria da Saúde, divulgada nesta quarta-feira (11), aponta 20 casos suspeitos do novo vírus no Ceará. Ao todo, o estado contabiliza 71 notificações e 51 casos da doença já foram descartados. Ainda não há confirmações de pacientes com o vírus até o momento.

Fortaleza apresenta 12 casos em análise e outros 41 já descartados. A cidade de Quixeramobim aparece pela primeira vez na lista, com um suspeito. Crato, que já tinha dois pacientes em investigação, agora está com quatro. Outros municípios ainda com casos suspeitos são Aquiraz, Caucaia e Juazeiro do Norte.

Já em todo país, o número de casos confirmados de coronavírus no Brasil subiu para 52, segundo o Ministério da Saúde. O ministro da Educação Abraham Weintraub se pronunciou por meio das redes sociais, recomendando escolas e unidades educacionais do Brasil a adotarem medidas de ensino“remoto” e evitar aglomerações, por causa do coronavírus.