Coronavírus no Ceará: número de mortes sobe para 40; 1.188 casos foram confirmados

A quantidade de mortes por coronavírus no Ceará avançou para 40, de acordo com a última atualização da plataforma IntegraSUS. Além disso, mais de 1.188 cearenses tiveram o diagnóstico positivo para a Covid-19.

Veja o boletim da plataforma IntegraSus no link.

Os casos foram registrados em 39 municípios cearenses, ficando a maior parte concentrada em Fortaleza (942), que ontem registrava 925 infectados.

As cidades que apresentaram manifestações da Covid-19, além de Fortaleza, foram: Aquiraz (21), Caucaia (13), Sobral (11), Horizonte (6), Maracanaú (5), Quixadá (4), Icó (3), Jaguaribe (3), Juazeiro do Norte (3), Eusebio (2), Iguatu (2), Maranguape (2), Novo Oriente (2), Amontada (1), Aracati (1), Beberibe (1), Canindé (1), Cascavel (1), Catarina (1), Crateús (1), Croatá (1), Farias Brito (1), Guaraciaba do Norte (1), Ipaporanga (1), Ipueiras (1), Itaitinga (1), Itapipoca (1), Lavras da Mangabeira (1), Limoeiro do Norte (1), Mauriti (1), Pacatuba (1), Pedra Branca (1), Pindoretama (1), Quixeramobim (1), Santana do Acaraú (1), Santa Quitéria (1), Senador Pompeu (1), Tianguá (1) e Porto Velho (1).