Coronavírus no Ceará: número de mortes sobe para 58 e 1.478 casos foram confirmados

O número de mortes por coronavírus no Ceará subiu para 58, de acordo com informações da Secretaria da Saúde do Ceará, através da plataforma IntegraSUS. Além disso, até esta sexta-feira (10), 1.478 casos foram confirmados.

A capital cearense, Fortaleza, concentra a maioria dos registros com 1.313 casos confirmados da doença. Ao todo, a Covid-19 foi diagnosticada em 49 municípios cearenses.

Dos óbitos, 45 aconteceram em Fortaleza, enquanto os demais aconteceram nos 11 municípios a seguir: Eusébio (2), Iguatu (2), Aracati (1), Cariús (1), Caucaia (1), Farias Brito (1), Itaitinga (1), Jaguaribe (1), Maracanaú (1), Santa Quitéria (1) e Tianguá (1).

Além da capital, apresentam manifestações da Covid-19 as cidades de: Aquiraz (28), Maracanaú (20), Caucaia (18), Sobral (14), Horizonte (7), Quixadá (6), Iguatu (5), Itaitinga (4), Eusébio (3), Icó (3), Jaguaribe (3), Juazeiro do Norte (3), Aracati (2), Cariús (2), Ipueiras (2), Maranguape (2), Novo Oriente (2), Pacatuba (2), Santa Quitéria (2), Amontada (1), Beberibe (1), Canindé (1), Cascavel (1), Catarina (1), Crateús (1), Crato (1), Croatá (1), Farias Brito (1), Fortim (1), Guaraciaba do Norte (1), Icapuí (1), Ipaporanga (1), Itaiçaba (1), Itapipoca (1), Itapajé (1), Lavras da Mangabeira (1), Limoeiro do Norte (1), Mauriti (1), Mombaça (1), Pedra Branca (1), Pindoretama (1), Quixeramobim (1), Santana do Acaraú (1), Senador Pompeu (1), Senador Sá (1), Tianguá (1), Tabuleiro do Norte (1) e Várzea Alegre (1).

A plataforma IntegraSUS ainda registra outros oito casos confirmados sem informações sobre locais onde houve identificação da doença.