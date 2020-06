Coronavírus: nova remessa de kits de higiene e alimentos serão distribuídos para sete municípios cearenses

Os moradores de Caucaia, Maracanaú, Itapipoca, Sobral, Acaraú, Itarema e Camocim, municípios que estão ou estiveram em isolamento social rígido, recebem, a partir desta quinta-feira, a doação de 12 mil kits de higiene para auxiliar no combate à Covid-19.

Além disso, as entidades artesanais do Ceará e artistas circenses da Grande Fortaleza também serão contemplados com os kits e ainda receberão alimentos ou cestas básicas do Programa Mais Nutrição para distribuir ao público-alvo. A ação, articulada pelo Unicef, é uma parceria entre o Governo do Ceará, Instituto Unibanco e Instituto da Primeira Infância.

Os kits de higiene contém 18 itens para higiene pessoal e do domicílio, como álcool gel, sabonete, detergente, sabão em barra, sabão em pó, água sanitária, papel higiênico, máscaras reutilizáveis e creme dental. Junto aos kits serão entregues cartilhas com orientações para crianças e suas famílias quanto à prevenção ao coronavírus.

No mês de maio, mais de 15 mil kits e cerca de meia tonelada de alimentos foram entregues para famílias cearenses em situação de vulnerabilidade social atendidas pelo Programa Mais Nutrição. Junto do Instituto Unibanco e da Fundação Maria Cecilia Souto Vidigal, milhares de pessoas foram contempladas com os produtos e os alimentos.